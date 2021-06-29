إصابات في ريف إدلب الجنوبي جرّاء قصف قوات النظام السوري

دوت الخليج :- أصيب شخص بجروح في ريف إدلب الجنوبي اليوم الاثنين 28 حزيران/ يونيو، جرّاء إصابته بقذائف النظام التي تستهدف المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى.
وقالت مصادر محلية، إنّ شخصاً أصيب في قصف مدفعي لـ”قوات النظام” على بلدة “البارة” في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بجروح نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
من جهته قال مصدر في منظومة “الدفاع المدني”، إنّ الفرق التابعة للمنظومة لاتستطيع الوصول إلى أماكن الاستهدافات بسبب استمرار القصف الكثيف، ورصدها من قبل “قوات النظام”.
وكالات
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