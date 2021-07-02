بلينكن: ضمان وصول المساعدات الإنسانية للسوريين ضروري

دوت الخليج :- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى جميع السوريين المحتاجين، مشدداً على أهمية إعادة تفويض وتوسيع قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات لإنقاذ حياة الشعب السوري عبر الحدود، خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأميركية صدر اليوم الثلاثاء، أن الوزير أكد خلال افتتاح اجتماع في روما لتجديد الجهود الدولية، على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا لوضع نهاية للصراع، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2254 ولتعزيز المساءلة عن الفظائع المستمرة لنظام الأسد ، وفق "العربية"



كذلك، أعلن أن الولايات المتحدة تقدم أكثر من 436 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للسوريين المستضعفين في كل من سوريا والبلدان المجاورة والمجتمعات التي تستضيفهم، ويشمل ذلك ما يقرب من 99 مليون دولار من المساعدات للاستجابة لوباء فيروس كورونا.

وذكر بيان الخارجية أن التمويل سيدعم توفير الغذاء والمياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية والتغذية والحماية والتعليم، من بين أشكال أخرى من الإغاثة.

إعفاءات واستثناءات

كذلك، يأتي إعلان الأمس في أعقاب نشر الرخصة العامة 21 الصادرة عن الحكومة الأميركية مؤخراً، والتي تعتمد على الإعفاءات والاستثناءات والتراخيص القائمة بالفعل للصادرات الإنسانية والمساعدات إلى سوريا.

وستدعم هذه الرخصة العامة الجديدة عمل الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في توفير الصادرات المتعلقة بفيروس كورونا المساعدة للشعب السوري.

يذكر أن اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي الذي يقاتل داعش، انطلق أمس لبحث خطوات مستقبلية ضد التنظيم.

وكان بلينكن شارك ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو في رئاسة الاجتماع الذي ضم كبار المسؤولين من الكتلة المؤلفة منذ سبع سنوات والتي تضم 83 عضواً.

كما أجرى المشاركون تقييماً لجهودهم الحالية لضمان الهزيمة الكاملة لتنظيم داعش، الذي لا تزال فلوله تشكل تهديداً في العراق وسوريا، وأظهرت بوادر على العودة في أجزاء من إفريقيا.

وحث بلينكن ودي مايو ممثلي 77 دولة أخرى وخمس منظمات تشكل التحالف على عدم التخلي عن حذرهم.