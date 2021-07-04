تبادل إطلاق سراح معتقلين بين المعارضة والنظام السوري

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عن عملية تبادل معتقلين بين قوات المعارضة والنظام السوري بمنطقة الباب التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن عملية التبادل تأتي ضمن المشروع الخامس في إطار مجموعة العمل المعنية بإطلاق سراح المحتجزين/ المختطفين قسريا وتبادل الجثامين والكشف عن مصير المفقودين.

يذكر أن مجموعة العمل هذه تشكلت في إطار جهود مسار أستانة بضمان تركيا وروسيا وإيران وبمشاركة الأمم المتحدة، وستواصل أعمالها في الفترة المقبلة، وفق البيان.

وأوضح البيان أنه جرى تبادل بعض المعتقلين بشكل متزامن بين فصائل المعارضة والنظام في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وفي وقت سابق الجمعة، أكد مراسل الأناضول أن فصائل المعارضة السورية والنظام أطلقوا سراح 5 أشخاص من كل جانب، بموجب مباحثات أستانة، التي تنعقد جولة جديدة منها يومي 7 و8 يوليو/ تموز الحاري.

وأوضح أن الإفراج جرى وفق القواعد الدولية، تحت إشراف ممثلي الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وذلك ثمرة للخطوات التي اتخذتها تركيا في إطار الدبلوماسية الإنسانية.

يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، معظمهم تم اعتقاله بعد انطلاق الحراك الثوري بسوريا في مارس/ آذار عام 2011.

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