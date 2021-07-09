وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة أحمد جبريل في دمشق

دوت الخليج :- توفي الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة ومؤسسها أحمد جبريل الأربعاء، في دمشق عن عمر ناهز 83 عاماً، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي السوري.

وأكد صديقان لجبريل، وفاة القيادي الفلسطيني بعد معاناة مع المرض في أحد مستشفيات دمشق التي تربطه بقيادتها علاقة وطيدة.

أ ف ب