هود : سياستنا في سوريا لا تهدف لتغيير النظام و على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا

دوت الخليج :- أوضح جوي هود القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اننا نهدف لتغيير سلوك الحكومة السورية عبر عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة وتؤدي لحماية الشعب . وأضاف جوي هود: "لن نخرج من شمال شرقي سوريا وسنعمل مع قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة تنظيم الدولة". وشدد هود على أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على السياسيين في لبنان. مشيراً إلى أن ” على سياسيي لبنان تشكيل حكومة فورا إذا أرادوا الظهور بمظهر القادة ”. وقال هود في لقاء تلفزيون : “لن نخصص أموالا لمساعدة لبنان دون رؤية تغييرات أساسية”. وأضاف: “الجيش اللبناني ركيزة أساسية للاستقرار في البلاد”. وكالات

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