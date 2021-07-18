وزير الدفاع الروسي: جربنا أكثر من 320 نوع سلاح في سوريا

دوت الخليج :- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده جرب أكثر من 320 نوع سلاح مختلف خلال عملياته في سوريا.
وأضاف في كلمة له، الأربعاء، في شركة "روست فيرتول" الروسية لصناعة المروحيات، أن الأخيرة طورت إحدى مروحياتها نتيجة العمليات العسكرية في سوريا.
وأوضح أنه وبفضل العمليات العسكرية في سوريا، قام الجيش الروسي بتجربة أكثر من 320 نوع سلاح مختلف، بما في ذلك المروحيات.
وشدد على أن نسبة الأسلحة والمعدات الحديثة لدى الجيش الروسي، تصل إلى 70 بالمئة، لافتاً إلى أن هذه النسبة من بين الأعلى مقارنة بباقي جيوش العالم.
وتدخلت روسيا في الحرب السورية إلى جانب قوات النظام أواخر سبتمبر/ أيلول 2015.
الاناضول
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