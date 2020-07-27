صور نادرة لوحش الشاشة فريد شوقى تبرز الجانب الآخر من حياته فى ذكرى رحيله

يتزامن، اليوم، مع ذكرى رحيل وحش الشاشة العربية الفنان فريد شوقى، حيث رحل بعد مسيرة فنية طويلة من الأعمال الذى تمكن فيها من لعب كل الأدوار، ما جعله من أهم النجوم الذين ساهموا فى إثراء صناعة السينما المصرية، وبالتالى نتعرض خلال ذكراه إلى عدة صور نادرة جمعته مع أصدقائه من أهم النجوم مثل عادل امام، محمود المليجي، رشدي اباظة، بالإضافة إلى صور تبرز الجانب الآخر في حياته مع بناته من طفولتهما وحتي تقمص دور أبو العروسة في حفل زفاف ابنته رانيا.



فريد شوقى







فريد شوقى مع بناته



فريد شوقى مع عادل امام



فريد شوقى ورشدي اباظة





فريد شوقى وهدي سلطان



فريد شوقى ومحمود المليجي



فريد شوقى فى فرح ابنته



فريد شوقى وامامه نادية لطفى وسميحة ايوب

جدير بالذكر أنه في مثل هذا اليوم 27 يوليو 1998، رحل وحش الشاشة الفنان الكبير فريد شوقى الذى سجل رقما قياسيا بين الفنانين المصريين والنجوم العالميين عندما عرضت له عام 1964 ثمانية افلام دفعة واحدة كما أنه قام ببطولة ثلاثمائة فيلم و30 مسلسلا إذاعيا و15 مسرحية و8 مسلسلات تلفزيونية.

من أشهر القابه ملك الترسو وكان فريد شوقي بين الخمسينات والستينات وأوائل السبعينات النجم الذى استطاع ان يكتسب شعبية كبيرة عبر ادواره المتميزة خصوصا في اوساط البسطاء الذين لقبوه بـ "الملك" و"وحش الشاشة" و"مللك الترسو" الذي كان أحـب الألقاب إلى قلبه.

وكان دوماً ما يدافع عن محبيه وجماهيره ويعالج قضاياهم وهمومهم ومناقشة تلك القضايا في أعماله الفنية، وظل فريد شوقي بطلا شعبيا يعبر عن رغبات جمهوره لمدة نصف قرن، وكان تاريخه حافل بالامجاد في كل مرحلة من مراحل حياته بل أن بعض افلامه كان لها رد فعل وتأثير قوي على بعض القوانين مثل فيلم جعلوني مجرما عام 1954 الذي كان السبب في صدور قرار جديد يغفر للمتهم السابقة الأولى ويتيح له فرصة جديدة تبعده عن طريق الشر.

