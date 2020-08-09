ملخص وأهداف بايرن ميونخ ضد تشيلسى فى دورى أبطال أوروبا

سحق بايرن ميونخ، ضيفه فريق تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لربع نهائي دورى أبطال أوروبا، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، فى إياب دور الـ16 من دورى الأبطال، التى عادت منافساتها بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 4 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الفريق البافارى، قد حسم لقاء الذهاب، الذى أقيم فى فبراير الماضى، فى لندن، بثلاثية فى شباك البلوز، ليتأهل للدور التالى بنتيجة 7 /1 بمجموع المباراتين.

أهداف البايرن ضد تشيلسي



أنهى بايرن ميونخ، الشوط الأول، من اللقاء، متفوقا بنتيجة 2 - 1، افتتح النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، التهديف مبكرا، فى الدقيقة 10، عن طريق ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 12 هدفا، فى صدارة قائمة هدافى المسابقة هذا الموسم.

وأضاف لاعب الوسط الكرواتى إيفان بيريسيتش، ثانى أهداف الفريق البافارى، فى الدقيقة 24.

وألغت تقنية الفيديو، هدف لتشيلسي، فى الدقيقة 29 من زمن اللقاء، سجله كالوم هودسون.

وسجل تامى إبراهام، هدف البلوز الأول، فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، أضاف الفريق البافارى هدفين عن طريق لاعب الوسط الفرنسي كورينتين توليسو وروبرت ليفاندوفسكى، فى الدقيقتين 76 و 83 من زمن المباراة.

ويواجه بايرن ميونخ، فى دور ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، نظيره فريق برشلونة، الذى تخطى نابولى الإيطالي، يوم الجمعة المقبل، فى مدينة لشبونة البرتغالية.