المصرى: اتحاد الكرة يتخذ قرارا بإعادة مواجهتنا أمام الإسماعيلى

أكد محمد الخولي، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، إنه لا يوجد أي خلافات بين النادي ومسئولي اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وقال محمد الخولي في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك جلسة بيننا وبين مسئولي اتحاد الكرة لمناقشة الحصول على حقوق النادي المصري بشأن لقاء النادي الإسماعيلي".

وتابع الخولي: "عرضنا أوراقها واتحاد الكرة يدرس تلك المستندات التي ستحسم قرار اتحاد الكرة وننتظر عودة حق النادي المصري:، متابعاً "أمتلك الثقة الكاملة التي تؤكد على إعادة لقاء الإسماعيلي وسيتم اتخاذ القرار خلال ساعات".

وكشف محمد الخولي عن موقف مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي أمام الاتحاد من إقامتها، معلقاً :"نتيجة مسحة كورونا تحسم مشاركتنا في مواجهة الاتحاد القادمة من عدمه..ننتظر فقط نتيجة المسحة من أجل تحديد موقفنا"



