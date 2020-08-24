والد مروان محسن : الأهلى حر في تفعيل عقد نجلى.. ومن ينتقدون اللاعب صبية وهواة

علق محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم تفعيل الأهلي لعقد نجله الجديد.

وأكد والد مروان محسن في تصريحات تليفزيونية : "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين" متابعا ابني أهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك او بيراميدز كان راح".

وأضاف والد المهاجم الدولى إن ابنه يتقدم لهجوما ذريع وأنه خائف عليه قائلا ابني لو جراله حاجة ساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة مؤكدا ان من يهاجمونه مجرد صبية ومحليين هواه" وأن نجله نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية".

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي على مناقشة رينيه فايلر في العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته في الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طي صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وقام الخطيب بعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس النادي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.



