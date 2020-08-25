مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 / 8 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

ينشر "اليوم السابع" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 8 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة انبى وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة بيراميدز والإنتاج الحربى على ستاد الدفاع الجوى في افتتاحية مباريات الجولة الثانية و العشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة انبى وأسوان

تقام مباراة انبى وأسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء على ستاد بتروسبورت في مواجهة يدخلها الفريقين بمعنويات مرتفعة حيث حقق الفريق البترولى الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة وفاز تماسيح النيل على المقاولون العرب بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف فيما يحتل أسوان الثانى عشر برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً.

موعد مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى

تقام مباراة بيراميدز والإنتاج الحربى في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربى من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



