ظافر العابدين ينتقد الخطوط الجوية التونسية: بلدنا يستحق أفضل..فيديو

حرص الفنان التونسى ظافر العابدين، عبر حسابه بموقع انستجرام، على توثيق حالة التردى وسوء المقاعد والوجبات على إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التونسية، معبرا عن استيائه، موضحا أن بلاده تستحق أكثر من ذلك بكثير.

وعلق ظافر عابدين، عبر حسابه بموقع انستجرام، قائلاً:" صورت هذا الفيديو لأنني مستاء من الحالة التي وصلت إليها الخطوط الجوية التونسية، بصفتي تونسيًا فخورًا ببلدي، اشعر إن حالة الخطوط الجوية لا تمثل ما تعنيه تونس ومن هو الشعب التونسي".

وأضاف:"بلدنا يستحق أفضل بكثير من هذا. كنت مترددًا في نشر هذا المقطع لأنني اعتقدت ان الأمور قد تتغير وشعرت بمسؤولية حماية بلدي وسمعتها، لكن بعد الأنكار المستمر للطيران التونسي والاستخفاف المستمر بالراي العام، قررت مشاركة هذا الفيديو .. لان افضل طريقة لمحاربة هذا العجز والفساد هي كشف الحقيقة.حان وقت التغيير!".



وجبة الفنان ظافر العابدين

وينتظر النجم التونسى ظافر العابدين، عرض فيلمه الجديد "3 للأبد"، الذى يشاركها البطولة فيه النجمة نيللى كريم من إخراج رامى يوسف، حيث انتهى النجمين من تصويره الفترة الماضية، وتحديداً ما قبل كورونا، والتي صورت أغلب مشاهده في رومانيا"، وهو فيلم تدور أحداثه في إطار رومانسى اجتماعى.



حالة المقاعد على الخطوط الجوية التونسية



ظافر العابدين على متن الطائرة

وكانت الشركة المنتجة للفيلم، أجلت طرحه قبل فترة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الشركة بدأت في دراسة طرح الفيلم الفترة المقبلة، خاصة أن العمل جاهز للعرض بعد الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وأعمال الجرافيك وخلافه.



