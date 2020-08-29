كشف الألماني يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، عن التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مباراة أرسنال المقرر إقامتها الخامسة والنصف مساء اليوم، فى الدرع الخيرية. وتصدر الدولى المصرى محمد صلاح نجم ليفربول تشكيل الريدز لمواجهة الجانرز في درع الإتحاد الإنجليزي على ملعب "ويمبلي". وجاء تشكيل ليفربول كالتالى.. حراسة المرمى : أليسون خط الدفاع : ويليامز - جوميز - فان دايك - روبرتسون خط الوسط : فابينيو - فينالدوم - ميلنر خط الهجوم : محمد صلاح - مانى - فيرمينو

تشكيل ليفربول وتواجد الدولى المصري محمد الننى في التشكيل الأساسى لنادى أرسنال، والذى أعلنه ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية لمواجهة الريدز. وتمثل تشكيل أرسنال في الآتى.. حراسة المرمى : مارتينيز خط الدفاع : بيليرين - هولدينج - لويز - تيرنى خط الوسط : تشاكا - الننى - ميدلاند-نيلز الهجوم : ساكا - نكيتياه - أوباميانج

تشكيل أرسنال



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح والننى وجهاً لوجه فى مباراة أرسنال ضد ليفربول بالدرع الخيرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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