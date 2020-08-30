منافس الأهلى.. الوداد المغربى يحاول خطف لاعب الفتح الرباطى

قدمت إدارة فريق الوداد الرياضي عرضاً مالياً خيالياً للتعاقد مع أيوب سكومة، لاعب خط وسط الفتح الرباطى، تمهيدا لضمه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال موقع "le360 سبورت" المغربى، إن الوداد جدد اتصاله باللاعب وقدم له عرضا ماليا مهما لخطفه من النادى الرباطي، خاصة أنه لم يجدد عقده مع فريقه الفتح الرباطي حتى الآن.

وأضاف الموقع أن أيوب سكومة أوضح لإدارة الوداد المغربى أنه سوف يحسم مستقبله واتخاذ قراره النهائى مع نهاية الموسم الكروي الحالى.

وأشار الموقع أن إدارة الفتح الرباطى اقترحت مجموعة من العروض على أيوب سكومة، من أجل تمديد عقده لموسمين جديدين، بعدما بات واحدًا من أهم لاعبي الدوري الاحترافي، حيث سينتهي عقده الحالي مع الفريق الموسم الحالي، غير أن هذا الأخير يماطل في الرد على مقترح إدارة ناديه.

وكانت رابطة الدوري المغربى اضطرت لتأجيل ديربى الدار البيضاء بين الوداد والرجاء، فى الجولة الرابعة والعشرين، من المسابقة، بسبب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل فريق الوداد. وأصبح فيروس كورونا يمثل كابوسا لمسئولى الكرة المغربية، بعد تأجيل عدد كبير من مباريات الدوري، خلال الفترة الأخيرة، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس. وكانت تقارير صحفية، قد اشارت إلى أن نادي الوداد المغربي يدرس التقدم بطلب لتأجيل مباراتي النادي الأهلى فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلى شهر نوفمبر المقبل، بسبب الإصابات الكثيرة التي تعرض لها الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن الوداد الوصيف، برصيد 40 نقطة.



