إصابات كورونا فى البرازيل تلامس أربعة ملايين ووفياتها تقارب 124 ألفا

قالت وزارة الصحة، إن البرازيل، سجلت 46934 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1184 حالة وفاة جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة ارتفع إلى ثلاثة ملايين و997865 منذ بداية التفشى بينما صعد العدد الرسمى للوفيات إلى 123780، وذلك فى أسوأ تفش للفيروس فى العالم خارج الولايات المتحدة.
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