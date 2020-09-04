منافس الأهلى.. الوداد المغربى فى ورطة قبل مواجهة الجيش الملكى

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.

وضعت لجنة المسابقات لرابطة الدورى المغربى لكرة القدم فريق الوداد في ورطة بعدما تقرر إقامة مباراته أمام الجيش الملكي المحدد لها الأربعاء المقبل التي ستجرى على ملعب مولاي عبد الله بالرباط .

قال موقع " le360 " المغربى أنه بعد إعلان لجنة المسابقات عن موعد مباراة الكلاسيكو التي ستجمع الوداد بالجيش الملكي، يتواصل تواجد عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر تحت المراقبة الطبية ويتغيبون عن التدريب، بعد تعرضهم خلال الأيام القليلة الماضية لفيروس "كورونا"

أضاف الموقع أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى لنادى الوداد في سباق ضد الوقت، إذ بات مطالبا بتجهيز لاعبيه بدنيا قبل المباراة القوية التي ستجمعه بالفريق العسكري، بعدما غابوا لمدة طويلة عن التدريب بسبب فيروس كورونا.

وحقق الوداد الفوز فى الجولة الأخيرة بالدوري المغربي على ضيفه نادي أولمبيك خريبكة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن تتأجل له بعدها 5 مواجهات بسبب وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بالفريق.

يذكر أن فريق الوداد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المغربي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، خلف فريقى الرجاء المتصدر برصيد 45 نقطة ومولودية وجدة الوصيف برصيد 41 نقطة.