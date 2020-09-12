أهالى منطقة "مجند القطار" يشكرون الحاجة صفية ويؤكدون: عبد الله ابن ناس ومتربى كويس.. والكمسارية لازم يحترموا الناس.. ويستنكرون قسوة بعض البشر: لو الراكب مكنش معاه ثمن التذكرة كانوا رموه..صور

قال حسن محمد، صديق "مجند القطار" إن صديقه عبد الله، معروف عنه الاحترام والأدب والتربية بين أبناء منطقته، معلقا: "عمره ما زعل حد أو اتخانق مع حد"، وهذا ظهر فى موقفه بالقطار عندما تحدث معه الكمسارية بأسلوب فيه سخرية وحدة فلم يرد عليهم وتحدث معهم بكل أدب وانضباط، معلقا: "كان عليهم أن يحترموا الناس ويتعاملوا معهم بآدمية، حتى لو لم يكن معهم ثمن التذكرة"، متسائلا: لو مكنش معاه ثمن التذكرة كانوا رموه من القطار ولا عملوا معاه إيه ؟

وأضاف محمد محمد محسن، أحد جيران "مجند القطار"، أن عبد الله بطبيعته هادئ وطيب وجدع وابن ناس هو وأخواته "محمد وإبراهيم"، وهذا ما انعكس على ردود أفعال المجند عبد الله أثناء تعامله مع كمسارية القطار والذين كان لهم أسلوب فظ وغليظ لا يليق بهذا الشاب الذى خرج من بيته لأداء الخدمة العسكرية.

وتابع حامد محسن، أحد جيران "مجند القطار" أيضا، بأنه من عائلة لا يخرج منها الغلط، مشيرا إلى أن كمسرى القطار لم يحترم حتى الزى العسكرى الذى يرتديه هذا الشاب، مؤكدا أن ما فعلته السيدة من موقف هو شهامة لم يفعلها حتى الرجال الجالسون فى القطار.

وكان كشف شادى محمود بلال جيولوجى مصور، لـ"اليوم السابع"، تفاصيل واقعة تنمر الكمسارى على مجند فى قطار المنصورة القاهرة، مضيفا أنه ركب القطار رقم 948 القادم من المنصورة إلى القاهرة، من محطة المحلة الكبرى، وفى نفس الوقت كانت السيدة صفية أبو العزم بطلة الواقعة الملقبة بسيدة القطار تستقل القطار.

وأضاف "شادى" لـ"اليوم السابع": المجند كان راكبا للقطار من المنصورة وجلست بجواره ولم يكن بيننا سابق معرفة، مشيرا أنه بعد تحرك القطار بخمس دقائق فوجئ بمحصل القطار يتحدث مع المجند عن التذكرة، وتركه وقطع التذاكر لباقي الركاب، ثم استوقفته واعطيته تذكرتي وسألته عن سبب عدم ارتداء الكمامة وأن هناك تعليمات من وزير النقل بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات فى القطارات ووسائل النقل العام، فأجابه الكمسارى "سيبك من الكلام ده"، ثم تحدث الكمسارى مع المجند بشكل ملفت للانتباه وانصرف لباقى العربات.

وأوضح أنه فور وصول القطار لطنطا توقف القطار لدقائق لتبديل الجرار تمهيدا للاتجاه للقاهرة، وحضر رئيس القطار والكمساري للمجند وبدأ يتحدث مع المجند ويطلب منه صوره الكارنيه أو التصريح وطلب رئيس القطار والكمساري من المجند القيام وخلع الكمامة وفى تلك اللحظة قام برفع التليفون وتصوير الواقعة، مؤكدا أن المجند كان ملتزما تماما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا وكان ملتزما بضبط النفس والثبات الانفعالى.

وأضاف قال رئيس القطار للمجند هتطلع 22جنيه فلوس التذكرة ولا تتسلم فأجابه المجند عادي مفيش مشكله عايز تسلمني سلمني، فى الوقت الذي كان المجند يفتح حقيبته لإخراج ثمن التذكرة، مشيرا أن المجند وقف لدفع التذكرة.

وأضاف أن الكمسارى قال للمجند: "متخليش الأفيونة تطلع عليك وحوش الدبابير اللى على كتفك لتقع منك أنت شكلك ضاحكين عليك فى المعسكر، وظل يتنمر على المجند، ووضع يده بصورة مهينة على بدلة المجند العسكرية، مستهزئاً به.



