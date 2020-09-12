محامى صالح جمعة يؤكد سداد الأهلى للكفالة ويكشف سر "دفاع" الزمالك عن اللاعب

أكد أشرف عبدالعزيز، محامي صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إنه تم الإفراج عن اللاعب مقابل كفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وقال أشرف عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية: "الأهلى وكَل فريق للدفاع عن صالح جمعة حتى تم الإفراج عنه".
وأشار: "الإدارة الحمراء سددت الكفالة التي تم توقيعها على اللاعب وهي 5 آلاف جنيه".
وتابع أشرف عبد العزيز أنه كان هناك فريق من المحاميين من قبل نادى الزمالك للدفاع عن اللاعب، معلقاً :" كان هناك مجموعة من المحاميين من نادي الزمالك للدفاع عن صالح جمعة بسبب شقيقه عبدالله جمعة، لاعب نادي الزمالك صاحب السيارة التي كان يقودها صالح أثناء الحادث.
وأشار: "عبدالله جمعة كان متواجد في النيابة مع شقيقه طوال اليوم من أجل الاطمئنان عليه".
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