وتابع هاني يونس: "المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية كان بها تواطؤ من بعض الموظفين ويتم التعامل معهم بالقانون، وتم تحويلهم للنيابة".
وأكمل هاني يونس: "لا تستر على أحد فى مخالفات البناء والمتسبب فى مخالفات البناء سيتم محاسبته".
ولفت هانى يونس: "الرئيس السيسى كلف بإعادة الاشتراطات البنائية فى كافة المحافظات ونقوم بتطوير المدن القديمة بجانب إنشاء المدن الجديدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد عقد لقاءً مفتوحا مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "الحكومة": معظم مخالفات البناء حدثت فى انفلات 2011 الأمنى ولا تستر على مخالف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.