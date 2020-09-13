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مواعيد مباريات اليوم الأحد 13 – 9 – 2020 والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 13 – 9 – 2020، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالي بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار "كوفيد 19"، ومن أبرز مباريات اليوم مواجهة وست بروميتش ألبيون ضمن صفوفه النجم المصرى أحمد حجازى مع ضيفه ليستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الأفتتاحية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم 

وست بروميتش ألبيون ضد ليستر سيتى 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 2

توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون 5:30 على قناة  beIN SPORT HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

ديبورتيفو ألافيس ضد ريال بيتيس 2:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

بلد الوليد ضد ريال سوسيداد 4:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

فياريال ضد هويسكا 6:30 على قناة  beIN SPORT HD 3

فالنسيا ضد ليفانتى 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 3

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

ليل ضد ميتز 1:00 على قناة   beIN SPORT HD 6

لوريان ضد لانس 3:00 على قناة   beIN SPORT HD 5

أنجيه ضد ستاد ريمس 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 8

ديجون ضد ستاد بريست 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 4

نيم أولمبيك ضد رين 3:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

موناكو ضد نانت 5:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

باريس سان جيرمان ضد مارسيليا 9:00 على قناة  beIN SPORT HD 6

 

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الزمالك ضد الإنتاج الحربى 8:00 على قناة أون تايم سبورت

 

مواعيد مباريات الدوري التونسي اليوم

نادى حمام الأنف ضد الملعب التونسى 5:00

شبيبة القيروان ضد الترجى 5:00

نجم المتلوى ضد مستقبل سليمان 5:00

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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