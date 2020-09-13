كريم محمود عبد العزيز يرفض تجسيد السيرة الذاتية لوالده "الساحر"

قال النجم كريم محمود عبد العزيز: "الدور اللى عملته في مسلسل الاختيار حاجة مشرفة ليا وحبيت أوى المشهد ده لأنه بيوثق حادثة بشعة، ولما الواحد بيعمل حاجة ليها علاقة بالبلد ووطنية بتكون حاجة حلوة ومشرفة للشخص نفسه". وعن تجسيد السيرة الذاتية لوالده الفنان محمود عبد العزيز قال: "لازم عشان يتعمل سيرة ذاتية هاتبقى مبنية على الحياة الشخصية واتربى فين وإزاى وعانى من إيه وفيها تفاصيل شخصية كتير أنا عن نفسى مبقتنعش بالمسلسلات دى وبتكون داخلة في حرمة الشخصية اللى بتقدمها وتفضح الناس، وبيكون الشخص عاش وراح لربنا وخلصت الحكاية".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "its show time"، تقديم الإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق على قناة CbC: "أنا ومحمد إمام فعلا أصدقاء جدا، ولو اتعرض علينا حاجة كويسة نظهر فيها زى مسلسل هوجان أكيد هنعملها ومفيش مشكلة نشتغل مع أي حد عادى".

وعن التفكير في إنتاج ألبوم غنائى قال: "أنا عملت أغانى في مسلسل شقة فيصل لأن القصة بتتناول صعود مطرب وبيكون وقتها في تظبيط في الصوت وحاجات كدة، لكنى لا أعتقد أنى سأغنى وأنتج ألبوما لأنى مش مطرب خالص".

