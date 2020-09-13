الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره" يفوز بجائزتين بمهرجان فينيسيا السينمائى

فاز مساء اليوم، السبت، الفيلم التونسى "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة كوثر بن هنية، بجائزتين فى الدورة الـ 77 لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، الذى اختتمت فعالياته اليوم، حيث فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أفضل ممثل، كما فاز الفيلم أيضا بجائزة أديبو كينج للإدماج، وهى جائزة مستوحاة من مبادئ التعاون الاجتماعى.

فيلم "الرجل الذى باع ظهره" سيناريو وإخراج كوثر بن هنية، بطولة يحيى مهاينى، النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى، ديا إليان، كوين دى بو.

الفيلم يرصد رحلة الشاب السورى، سام على، المهاجر إلى لبنان، هربا من الحرب الدائرة فى سوريا، يلتقى فى أحد المعارض الفنية، بـ"جيفرى غودفرا" الفنان الأشهر، فى مجال الفن المعاصر، ويتوصلا إلى اتفاق غريب من نوعه، بحيث يرسم على ظهر "سام" جاعلا منه عملا فنيا حيا، مقابل حصوله على فيزا للسفر للقاء حبيبته فى بلجيكا.

ويحصل العمل الفنى المرسوم على ظهره شهرة كبيرة، ويقدر بمبالغ خيالية فى مزادات سوق الفن، فيثير لعاب تجار التحف الفنية، وسخط ناشطى حقوق الإنسان، ليجد "سام" نفسه فى مأزق، يحاول الخروج منه واستعادة حبيبته، الفيلم سبق وشارك كمشروع فى مرحلة التطوير خلال الدورة الثانية لمنطلق الجونة السينمائى الدولى.