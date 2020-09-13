3 أكتوبر وصول أول رحلة سياحية من باريس لمطار الغردقة الدولى

أكد مصدر مسئول بمطار الغردقة الدولى، أن المطار سيشهد يوم 3 أكتوبر المقبل، وصول أول رحلة سياحية من مطار العاصمة الفرنسية باريس لمطار الغردقة الدولى، ومن جانبه كشف ماجد القاضي، الخبير السياحى بالغردقة، أن بداية أكتوبر سوف تصل أولى الرحلات السياحية الفرنسية لمصر، حيث من المقرر أن تسير عددا من الرحلات السياحية من فرنسا أول اكتوبر المقبل.

وأضاف القاضى فى تصريحات صحفية، له أن جميع الوافدين من الخارج الآن من السياح يقومون بإجراء تحليل الـ pcr، مؤكدا أن ذلك التحليل يعد معدل أمان كبير للتأكد من المصابين بفيروس كورونا المستجد من غيرهم لعدم انتشار الوباء بصورة كبيرة مرة أخرى.

من جانب آخر تجرى لجان تفتيشية من الإدارة العامة لشئون البيئة بالبحر الأحمر، حملات مراجعة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بالفنادق والمنتجعات السياحية لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتتبع لجان الإدارة العامة للشئون البيئة خطة التشغيل السياحى الآمن وحزمة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة لإعادة تشغيل القطاع السياحى، حيث تابعت لجنة التفتيش والتوعية البيئية بالإدارة العامة لشئون البيئة وإدارة المخلفات الطبية الخطرة التابعة لمديرية الصحة والسكان بالبحر الأحمر مدى جدية الفنادق والمنتجعات السياحية فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات البيئية وكذلك كيفية معالجة منظومة المخلفات الطبية الخطرة.

ونفذت اللجان عدة لقاءات توعوية للعاملين بالفنادق والمنتجعات السياحية للتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والكشف الدورى عليهم واستخدام المطهرات بشكل مستمر.

وتستكمل اللجنة أعمالها فى متابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية فى الفنادق والمنتجعات السياحية التى حصلت على رخصة التشغيل طبقًا للضوابط والإجراءات الموضوعة من قبل وزارة السياحة.

