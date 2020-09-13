بسيونى يعكف على دراسة مباريات المصرى قبل موقعة برج العرب

يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات المصرى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبل ملاقاته فى السادسة مساء الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة الجونة التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وفاز بها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف ، افتتح ناصر منسي التسجيل للطلائع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، قبل أن يعود اللاعب ذاته لمضتعفة النتيجة في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 55 سجل أحمد حمدي هدف الجونة الوحيدة، قبل أن يعود محمد ناصف ويوقع على الهدف الثالث للطلائع، وفي الدقيقة 80 اختتم أحمد سمير رباعية الفريق.

ويعد هذا هو ثاني أكبر انتصار للطلائع خلال الموسم الحالي، إذ أنه كان قد فاز بنتيجة 4-0 أمام نادي مصر في الجولة الـ16 ، ويحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً.

فى سياق مختلف، رفض مسئولو بتروجت كافة الأخبار التى خرجت خلال الأيام الماضية تؤكد انتقال كريم طارق لاعب وسط الفريق المعار إلى طلائع الجيش لصفوف الزمالك نهاية الموسم الحالى مؤكدين أن إدارة النادى البترولى لن تتعجل فى إنهاء الصفقة لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب على أمل ظهور عرض جديد خلال الفترة المقبلة من أحد الأندية الأخرى، معترفين فى الوقت نفسه بوجود عرضين رسميين من الزمالك وبيراميدز بالإضافة لعرض من سموحة وآخر من الأهلى للتعاقد مع اللاعب، إلا أنهم لم يبتوا فى أى منها حتى الآن نظرا لانشغالهم بمباريات الفريق فى القسم الثانى ووجود وقت كافٍ لمناقشة كافة العروض، فى الوقت الذى مازال مسئولو النادى البترولى ينتظرون عرضا جديدا من أحد الأندية المحلية يزيد من الصفقة.

ويعيش كريم طارق فترة من التألق مع طلائع الجيش بعدما نجح فى لفت الأنظار بشدة بعدما أحرز هدفين أحدهما فى سموحة فى اللحظات الأخيرة حقق بها الفريق نقطة التعادل، وهدف آخر فى الإنتاج الحربى خطف به الفريق الثلاث نقاط.

ويتبقى لكريم طارق موسم واحد فى عقده مع بتروجت، وبالتالى سيكون النادى البترولى مضطراً لبيعه فى الانتقالات الصيفية لتحقيق أى استفادة مادية، خاصة أن اللاعب رفض فى وقت سابق تمديد عقده مع بتروجت، ويجد الأهلى منافسة قوية من الزمالك وبيراميدز للحصول على خدمات كريم طارق، فى الوقت الذى حولت لجنة التخطيط الملف للسويسرى رينيه فايلر لاتخاذ القرار الفنى الأخير قبل التفاوض مع بتروجت بشكل رسمى لضمه.

