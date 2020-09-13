تعليم القاهرة تؤكد إعلان نتيجة تنسيق "رياض الأطفال" منتصف الشهر الجارى

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، فى تصريح خاص، أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالمدارس الرسمية " التجريبيات" منتصف الشهر الجارى، موضحا أن القبول بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة له أكثر من تنسيق قبول حسب سن الأطفال المتقدمين والقاعات الموجودة والتى يتم توفيرها فى المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الطلبة المتقدمين.

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن ملامح العام الدراسي الجديد، والتي جاءت كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد 2020/2021 في المدارس يوم 17 أكتوبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في المدارس الدولية يوم 15 سبتمبر 2020.

- العمل على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأوضح وزير التربية والتعليم خطة الوزارة لحضور الطلاب، وجاءت كالتالي:

- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي.. الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي.. سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي.. الحضور يومين أسبوعيًا، و سيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الوزارة لإتاحة مصادر التعلم في العام الدراسي الجديد، وجاءت كالتالي:

-الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي.. سيتم تدريس مناهج النظام الجديد 2.0 متعدد التخصصات في المدرسة.



