"الأزهر" يعلن موعد تسجيل رغبات الطلاب والتوزيع الجغرافى يطبق على كليات القمة

كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الأول 2019-2020، الأسبوع القادم، مؤكداً أن التنسيق هذا العام سيتم تطبيق النظام الجغرافى لجميع الكليات بما فيها كليات الطب والهندسة وطب الأسنان والصيدلة، لافتاً إلى أن الكليات الطبية سيكون التوزيع الجغرافى طبقاً لرغبات الطلاب ومجموع درجاتهم مع مراعاة أن يكون الأولوية للتوزيع الجغرافى طبقاً للأعداد المتاحة للقبول بكل كلية .

وكشف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن هذا العام ستكون هناك إجراءات جديدة فيما يخص التوزيع الجغرافي حيث سيطبق في جميع كليات الجامعة عدا الكليات التي ليس لها مناظر في أي فرع من الفروع فهذه خارج قاعدة التوزيع الجغرافي مثل كلية اللغات والترجمة والاقتصاد المنزلي وكلية الدعوة والدراسات الإسلامية والعربية وكلية الإعلام وكلية التربية الرياضية.

وتابع: أما في جميع الكليات سيكون التوزيع جغرافي والسبب أولا تقليل الاغتراب ثانيا تحقيق اهداف إنشاء هذه الفروع في الأقاليم، هذا العام لن يدخل طالب لكلية طب أسيوط من الوجه البحري او القاهرة، ولا طالب لكلية طب دمياط من قبلي أو من القاهرة وهكذا، ولن يأتي طالب من قبلي أو بحري لطب القاهرة.

وكشف أن الجامعة تمتلك 84 كلية و 11 معهد ، منها معهد إعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنات بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين القاهرة، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بالقاهرة، ومعهد اعداد فنى التحاليل البيولوجية بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد اعداد فنى المختبرات بكلية العلوم بنين بأسيوط، ومعهد اعداد فنى قواعد البيانات بكلية العلوم بنين بأسيوط.