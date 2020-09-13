زكى فطين عبد الوهاب ينصح الآباء: صاحبوا ولادكم.. أبويا مات قبل ما أصاحبه

وجه الفنان زكى فطين عبد الوهاب نصيحة إلى كل الإباء من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك مؤخراً، حين سرد مواقف من حياته مع والده استرجع من خلالها ذكرياته معهاً حين أكد على أنه كان يتمني أن يكون صاحبه لذلك حزن بشكل كبير حينما توفي فجأة، خاصة أنه كان يشعر بالرعب منه، حيث قال:"اصدقائى .. انا ساعات كتير بفكر وافتكر ابويا .. انا فقدت ابويا وانا فى تانية ثانوى.. كان عندى 17 سنة .. مات فجأه فى بيروت وهو بيحضر لفيلم .. البلد اللى كان بيعشقها.. وتحول بعدها بالنسبة لى إلى "اسطورة".

وأضاف: "ابويا كان" الحاضر الغائب" .. كان دايما مشغول ومابعرفش اشوفه .. طول الوقت يااما بيحضر لفيلم جديد .. ياتصوير .. ياسهر وصياعة برة البيت.. امى هى اللى كانت موجوده معايا انا واخويا طول الوقت.. لأنها كانت اعتزلت الفن" .

ثم اختتم كلامه بقوله: "ابويا كان خريج" الكليه الحربيه".. شخصيه قوية وصارمة فى البيت.. وكنت بترعب منه.. والمفارقة أنه كان أشطر وانجح مخرج "أفلام كوميدى" فى مصر .. بعد مامات حزنت كتير على وفاته .. لأنى كان نفسى انا وهو نبقى اصحاب .. نتصاحب .. من غير خوف، درس فى الحياه .. صاحبوا ولادكم قبل فوات الأوان".



زكي فطين عبد الوهاب



