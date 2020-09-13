التحقيقات تكشف تفاصيل تحرش ممرض بطالبة تعالج من كورونا فى مستشفى بالدقى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل اتهام فتاة لممرضبأحد المستشفيات الخاصة بالدقى، بالتحرش بها، حيث تبين أن الفتاة طالبة جامعية، وأنها أصيبت بفيروس كورونا قبل عدة أيام، ودخلت على إثر ذلك المستشفى لتلقى العلاج، وأن الممرض المتهم دخل غرفتها ولامس أجزاء حساسة من جسدها، ما دفعها لنهره ومحاولة الاستغاثة بالعاملين، فتركها على الفور وغادر الغرفة.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وألقت مباحث الجيزة القبض على ممرض بمستشفى فى الدقى، لاتهامه بالتحرش بفتاة مصابة بفيروس كورونا، خلال تلقيها العلاج بالمستشفى، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الدقى، بلاغا من فتاة فى العشرين من عمرها، وجهت به اتهاما لممرض بإحدى المستشفيات، بالتحرش بها، وذكرت أنها خلال تلقيها العلاج الخاص بفيروس كورونا، تحرش المتهم بها.
تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضرا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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