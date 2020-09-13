5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الأحد 13 / 9 / 2020 بالدوري المصرى

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الأحد لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك والإنتاج الحربى على ستاد القاهرة الدولى في إفتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن موقعة الزمالك والإنتاج في السطور التالية..

*ترتيب الزمالك والإنتاج الحربى في جدول الدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

*نتيجة المواجهة الأخيرة بين الزمالك والإنتاج الحربى

تعادل الزمالك والإنتاج الحربى سلبياً في اللقاء الذى جمعهما بالدور الأول لدوري هذا الموسم بالجولة العاشرة للمسابقة المحلية على ستاد السلام .

*نتائج الزمالك والإنتاج الحربى في أخر جولة بالدوري

يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة.

*هدافو الزمالك والإنتاج الحربى بالدوري

يعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف فيما يتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

*التشكيل المتوقع للزمالك والإنتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكون من :محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر في خط الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما مصطفى فتحى وإمام عاشور وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكون من :" عامر عامر ، أحمد شديد قناوي، محمود البدري، محمد بازوكا، علاء سلامة ، إبراهيم عبدالخالق، محمد فييرا، محمد عادل، غنام محمد ، مامادو نياس، محمد رجب".



