الفنان نبيل الحلفاوى يعلق على رحيل فايلر أو استمراره مع الأهلى..اعرف قال إيه

كعادة الفنان نبيل الحلفاوي دوماً ما يتواصل مع متابعيه بطريقته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر خاصة بخصوص النادي الأهلي، وهو الأمر الذي ظهر مؤخراً عبر رده على تساؤل من أحد متابعيه حول مستقبل فايلر، حيث كتب رداً على تساؤل لاحد متابعيه حول استمرار فايلر مع النادى الاهلى في بطولة افريقيا تحديداً : "طبعا.. مدير فني وصل قبل النهائي في بطولة قارية.. هيسيب فرصة تحقيق لقب مهم ليه؟".



نبيل الحلفاوي عبر تويتر

من ناحية أخري أرجع الفنان نبيل الحلفاوى، فى وقت سابق زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد – 19" مرة أخرى بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية إلى أن المصريون تعاموا كأن الفيروس انتهى مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية، مطالبا بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مجددا لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا.

وكتب الحلفاوى، عبر حسابه على تويتر: "لأن المصريين بعد رفع الحظر واستئناف النشاط ورغم التشديد على الاحتياطات التزموا بها نحو أسبوعين، ثم بعد انخفاض الإصابات المسجلة، قرروا أن الكورونا انتهى، بالضبط مثلما حدث فى بعض الدول الأوروبية والتى تستقبل الآن الموجة الثانية، فلنعد إلى الالتزام لأن ثمن إعادة الغلق سيكون فادحا".

