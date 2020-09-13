قطار الأهلى يغادر المحطة 26 بسلسة أرقام قياسية.. 20 كلين شيت تمنح الشناوى لقب الأفضل.. استمرار عقدة الدراويش للسنة العاشرة.. بادجى يسجل هدفه الرابع.. كهربا يظهر بعد غياب 204 يوما و3 نقاط تفصل الأحمر عن البطولة

من المحطة السادسة والعشرين تحرك قطار انتصارات النادى الأهلى، محتفظاً بخط سير الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالى، فى رحلة الانقضاض على الدرع رقم 42 والخامس على التوالى فى تاريخ مشاركات المارد الأحمر بمسابقة الدورى العام، التى تقترب من المحطة الأخيرة فى نسختها القائمة والاستثنائية بسبب فيروس كورونا، الذى عطل انتهاء الدورى حتى الآن، ورغم ذلك حافظ الأهلى على تفوقه قبل وبعد كورونا.

ثلاثية نظيفة سجلها لاعبو الأهلى فى شباك النادى الإسماعيلى بمحطة الجولة 26، ساهمت فى ترسيخ العقدة الحمراء للدراويش وقربت الأهلى من درع البطولة بفارق ثلاث نقاط فقط للحسم قبل انتهاء المسابقة بـ 7 جولات كاملة، فى حالة عدم تعثر خصومه بالمباريات المتبقية من عمر المسابقة.

20 كلين شيت

الأهلى كان بطل الأرقام القياسية فى الموسم الجارى بلا منازع، وخاصة عندما نتحدث عن خط الظهر والدفاع الأحمر، وفى مقدمتهم محمد الشناوى حارس العرين الأهلاوى وحصن الدفاع الأخير عن الشباك الحمراء، والذى حافظ على نظافة شباكة فى 20 مباراة كاملة من بينها أخر خمس مباريات، ولم يستقبل سوى 8 أهداف فى 6 لقاءات جاءت أمام فرق، الزمالك، أسوان، نادى مصر، الانتاج الحربى، سموحة، وبيراميدز، لينتزع عن جدارة لقب أفضل حارس مرمى فى المسابقة.



محمد الشناوى

استمرار عقدة الدراويش للسنة العاشرة

فوز النادى الأهلى على الاسماعيلى فى الجولة 26، كان استمراراً لمسلسل التفوق الأحمر فى أخر عشر سنوات على الدروايش، حيث لم يخسر الأهلى أمام الدراويش فى العقد الأخير وتحديدًا منذ اللقاء الذي جمع الفريقين في 21 نوفمبر 2010 بالجولة الـ11 للدوري الممتاز موسم 2010 – 2011، والذي انتهى بفوز الدراويش بنتيجة 3-1 سجل الأهداف (عبد الله الشحات - جودين - شادي محمد - أحمد فتحي).

بادجى يسجل هدفه الرابع

يعيش أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى، حالة من التألق خلال الفترة الأخيرة، ونجح السنغالى فى تسجيل رابع أهدافه مع الفريق منذ انضمامه إلى الأهلى فى يناير الماضى، ليثبت أقدامه فى الهجوم الأحمر وينال إعجاب الجماهير، وفى الوقت نفسه كان بادجى قد نجح فى الحصول على ركلتى جزاء وصنع 4 أهداف لزملائه بالفريق.

كهربا يظهر بعد غياب 204 يوم

عاد محمود عبد المنعم كهربا من جديد إلى الظهور بقميص النادى الأهلى، بعدما حصل على فرصة المشاركة فى مباراة الاسماعيلى، وذلك بعد غياب طويل استمر لـ 204 يوم منذ تعرضه للإيقاف فى فبراير الماضى عقب مباراة كأس السوبر أمام الزمالك والتى خسرها الأهلى بركلات الجزاء، وعاد كهربا برقم جديد بعدما ارتدى التيشرت رقم 7 عقب رحيل رمضان صبحى، حيث يعمل فايلر على تجهيز كهربا لخلافة العفيجى فى الجبهة اليسرى.

3 نقاط تفصل الأحمر عن البطولة

ثلاث نقاط فقط تفصل المارد الأحمر عن التتويج باللقب الخامس على التوالى ببطولة الدورى العام والـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء فى إطار الهيمنة الأهلاوية على الدورى العام، قد تكون مباراة الأهلى والاتحاد المرتقبة فى الجولة 27 هى الفاصلة فى هذا التتويج فى حالة لم يحدث الانتاج الحربى أى مفاجأة فى الفوز على الزمالك اليوم.



