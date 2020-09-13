محسن منصور ينضم لأبطال مسلسل "ضربة معلم"

انضم الفنان محسن منصور لمسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب، حيث تم التعاقد معه الأسبوع الماضى، وتواصل الجهة المنتجة التعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى المسلسل، بعد انضمام رياض الخولى والفنانة الكبيرة أنعام سالوسة، وجاء انضمام منصور بعد مشاركته فى مسلسل "الأخ الكبير"، مع نفس صناع المسلسل الجديد.
والعمل ينتمى إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ويتكون من 45 حلقة، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق ومقرر عرض العمل فى الموسم الشتوى.
يذكر أن محمد رجب يشارك كضيف شرف فى مسلسل "هجمة مرتدة"، ويشاركه البطولة عدد كبير من النجوم منهم أحمدعز وهند صبري، وأحمد حلاوة ومجموعة كبير من الفنانين ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.
كما شارك محمد رجب فى رمضان 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، الذى قام ببطولته أمير كرارة، وأحمد العوضى، ودينا فؤاد، وعدد كبير من النجوم، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
وتعاون محسن منصور ومحمد عز مع محمد رجب فى مسلسله الأخير "الأخ الكبير" وحققا نجاحاً سوياً وقت عرضه وشارك فى بطولته كل من عبير صبرى ودينا فؤاد وهبة مجدى وايتن عامر وأشرف زكى وأخرون من النجوم تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج إسماعيل فاروق وإنتاج سينرجى.
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