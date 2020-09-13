أبرزهم سواريز وبيل.. 5 لاعبين بهدلتهم كورونا

تصدروا عناوين الصحف وقاتلت كبار الأندية لخطفهم بالملايين خلال مواسم الانتقالات السابقة وتم طردهم من أنديتهم ولم ينتبه لهم أحد من كبار أوروبا خلال الميركاتو الصيفى الجارى الشهير بميركاتو كورونا نظرا لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".. 5 لاعبين اشعلوا سوق الانتقالات خلال السنوات القليلة الماضية، وصارع كبار أوروبا للفوز بخدماتهم، وحصلوا على عروض بالملايين وبعضهم تم بيعه بصفقات قياسية، ولكنه كما هو متعارف عليه فإنه لا يستطيع أحد الاحتفاظ بمستواه البدنى، فتدهورت حالتهم البدنية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، وتم وضعهم على قوائم الراحلين، ولكنهم لم يتلقوا عروض انتقال جيدة خلال الميركاتو الجارى.

جاريث بيل



انتقل المهاجم الويلزى جاريث بيل من مانشستر يونايتد الانجليزى، لصفوف ريال مدريد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 90 مليون يورو، في عام 2013، وكان حديث صحف أوروبا خلال الميركاتو الصيفى من كل موسم، ولكن الموسم الماضى شهد تراجع كبير في مستوى أداء المهاجم الويلزى وتم وضعه على قوائم الراحلين من صفوف الفريق الملكى خلال الميركاتو الجارى، ولكنه لم يتلقى عروض انتقال حقيقية، وأبدى رغبته بالتمسك في البقاء بصفوف الريال من أجل الحصول على راتبه العالى.



بيل

لويس سواريز



انتقل المهاحم الأوروجويانى ليوس سواريز من صفوف ليفربول الانجليزى لصفوف برشلونة الإسبانى، في صفقة قياسية مقابل 82.3 مليون يورو في عام 2014، وتم الاعتماد عليه بشكل أساسى في هجوم الفريق الكتالونى منذ تاريخ انضمامه، وفى نهاية كل موسم كان يتلقى عروضا خيالية لمغادرة برشلونة ولكنه كان يتكسك بالبقاء في كامب نو، وفى خطوة غير مبررة لرونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق تم وضع المهاجم الأوروجويانى على قوائم الراحلين خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ولم يتلقى عروض انتقال جيدة، لمغادرة البلوجرانا حتى الأن.



سواريز

مسعود أوزيل



انتقل لاعب الوسط الألماني مسعود أوزيل من ريال مدريد الإسباني إلى أرسنال الإنجليزي، في أغلى صفقة عقدها الجانرز في تاريخه في ذلك الوقت بـ 42 مليون يورو، في صيف 2013، وكان يتلقى عروض خيالية للرحيل عن الجانرز في كل موسم، وكان مانشستر يونايتد أبرز المهتمين بالتعاقد معه، ولكنه فضل البقاء بملعب الإمارات عندما تمسكت إدارة النادى ببقائه وتم رفع راتبه إلى 350 الف جنيه استرلينى أسبوعيا وهو أعلى راتب في الفريق، وبعد تراجع مستوى اللاعب الألماني وضعته إدارة المدفعجية على قوائم الراحلين وتم استبعاده من المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام فولهام.



اوزيل

هيجويان



أشعل المهاجم الأرجنيتنى جونزالو هيجواين سوق الانتقالات خلال السنوات القليلة الماضية، وكان ريال مدريد ومانشستر يونايتد ابر المهتمين به، ولكنه فضل اللعب ليوفنتوس، الذى قام بإعارته لميلان ثم تشيلسى، وفى النهاية تم عرضه للبيع، وبالفعل وافق اللاعب على الحصول على مكافأة نهاية تعاقده والانتقال لأحد أندية الدوري الأمريكي، بعدما اقترب موسم الانتقالات الصيفية على الانتهاء وعدم تلقيه عروضا حقيقية من أندية أوروبا.



هيجواين

جيمس رودريجيز



لاقى الكولومبي جيمس رودريجيز المتقل حديثا لإيفرتون الإنجليزى، اهتماما كبيرا من أندية أوروبا خلال سوق الانتقالات في السنوات القليلة الماضية، ورغم تألقه بصفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الموسمين السابقين إلا أن النادى البافارى رفض شراءه خلال الميركاتو الصيفى الجارى، ورفض أيضا ريال مدريد إعادته لصفوف النادى الملكى، فانتقل الكولومبي لصفوف إيفرتون.





رودريجيز



