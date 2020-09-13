تعرف على شرط مايلى سايروس لإطلاق ألبومها الجديد She is Miley Cyrus

يبدو أن النجمة العالمية مايلى سايروس قررت إعطاء محبيها ومعجبيها المزيد من الحماس حول ألبومها الغنائى الجديد، والذى ينتظره الملايين من محبيها وعشاقها من شتى أنحاء العالم لكن تصريحات مايلى تؤكد أن عليهم بالانتظار.



مايلي سايروس بكواليس تصوير كليبها الأخير

بالتأكيد انتشار فيروس كورونا يشعر مايلى بحالة من الخوف الشديد وهو ما يدفعها للتفكير عدة مرات قبل تحديد الموعد الرسمى لإطلاق الألبوم، وألبوم مايلى سايروس البالغة من العمر 27 عاما يحمل اسم "She is Miley Cyrus"، وأشارت النجمة الشهيرة إلى أنها مضطرة للانتظار لأيام أفضل قبل إطلاق ألبومها الجديد، وذلك على الرغم من أن العديد من نجوم الغناء أطلقوا أعمالا مميزة استطاعت أن تحقق أرقام قياسية جديدة ، وفى الحقيقة إن مغنية "Midnight Sky" تريد الانتظار حتى تعود الحياة لطبيعتها ويلتقي الناس في أمان مجتمعين دون خوف من مرض أو جائحة .



مايلي سايروس بالحفل

يذكر أن مايلى سايروس حصدت مؤخرا جائزتين بحفل توزيع جوائز "MTV Video Music Awards" لعام 2020 وهو واحد من أهم الأحداث الفنية التى ينتظرها عشاق الموسيقى والغناء سنويا من شتى أنحاء العالم ، حيث فازت أغنية مايلى سايروس "Mother’s Daughter" بجائزتين وهما: "BEST EDITING" و"BEST ART DIRECTION".

