أحمد سعد يغنى جزءا من أغنيته الجديدة "بصرة" قبل طرحها غدا

شوّق المطرب أحمد سعد متابعيه إلى أحدث أعماله الغنائية ممثلة فى أغنية "بصرة" إذ نشر مقطعا من الأغنية بصوته فى فيديو من داخل سيارته على حسابه على "إنستجرام"، وتقول كلمات الأغنية: "كلنا زى بعض بصرة كلنا على بعض سماسرة.. عيان بيشيل فى ميت هيفيد بإيه يا حسرة".

وكان سعد قد طرح برومو تشويقى للأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، وعلق عليها بكتابة: "بصرة.. قريبا"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان سامح كريم، وتوزيع إلهامى دهيمة، وشقيقه أدهم.

جدير بالذكر أن النجم أحمد سعد حرص على توجيه رسالة رومانسية إلى خطيبته علياء بسيونى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، ونشر صورة جديدة مع خطيبته، وعلق قائلاً: "الأيام بتحلو ولا إحنا اللى بنحلو".

وتفاعل الجمهور مع كلمات الغزل للنجم أحمد سعد، حيث كتبت رنوش: "صوتك اللى بيحلو على طول"، وعلقت أخرى: "لا مافيش الكلام ده"، وغرد آخر "لا إحنا اللى بنحليها".

كما سبق وطرح مؤخرا أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة، وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى، وجاء توقف طرح الأغنية بسبب قرار نقابة المهن الموسيقية بعدم طرح شاكوش أى أغانى جديدة إلا بعد حل أزمته مع النقابة.

يذكر أن أحمد سعد احتفل بالنجاح الكبير الذى حققه من بوابة مسلسل "البرنس"، وذلك عبر مجموعة من الأغانى يشارك بها ضمن أحداث العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً، منذ عرضه على شاشة dmc على مدار الفترة الماضية، حيث حظى بنسب مشاهدة كبيرة وإشادات من جانب الجمهور.

