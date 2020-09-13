قالت منظمة (ميديتيرانيا) غير الحكومية فى بيان إن إيطاليا وافقت على استقبال مجموعة من المهاجرين كانوا عالقين على ناقلة نفط فى عرض البحر المتوسط لأكثر من شهر، وأضاف البيان أن المهاجرين وعددهم 25 والذين ما زالوا على متن الناقلة سيصلون إلى ميناء مدينة بوزالو فى صقلية بجنوب إيطاليا لاعتبارت طبية مما يضع نهاية لهذا "الكابوس".
وجرى أمس الجمعة نقل المهاجرين إلى سفينة مارى جونيو الإيطالية التابعة لمؤسسة (ميديتيرانيا)، وذلك بعد أن ظلوا فى عرض البحر قبالة سواحل مالطا على متن ناقلة النفط (ميرسك إتيان)، التى تديرها شركة (ميرسك تانكرز) منذ أغسطس آب.
وبعد عملية النقل، قالت شركة (ميديتيرانيا) إن من كانوا على متن السفينة يمرون "بظروف نفسية وصحية خطيرة تجعل من الصعب عليهم البقاء على متن ناقلة النفط".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا تسمح باستقبال مهاجرين أنقذتهم ناقلة دنمركية بعد 40 يوما فى البحر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.