اطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى بالزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إطلاق اسم الراحل عزمي مجاهد الكابتن التاريخي للقلعة البيضاء بالكرة الطائرة على أحد الملاعب الكبرى بالقلعة البيضاء تكريماً له على اسهاماته التاريخية مع ناديه أو منتخب مصر،وتلقت أسرة الرياضة المصرية نبأ وفاة عزمي مجاهد أثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي تسبب في حجزه بأحد المستشفيات لعدة أيام قبل رحيله لعالم آخر.

وأكد أحمد جمال مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية ان مرتضى منصور أكد إطلاق اسم عزمي مجاهد على أحد الملاعب الكبرى في النادي تقديرا لسيرته الذاتية كأحد نجوم القلعة البيضاء في الكرة الطائرة على مدار التاريخ بخلاف عمله الإداري كعضو مجلس إدارة لسنوات.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إقامة عزاء المرحوم الكابتن عزمي مجاهد السبت المقبل بدار المناسبات بمسجد الحامدية الشاذلي، ونعى رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس والمدير التنفيذي للنادي بمزيد من الحزن والأسى وفاة عزمي مجاهد عضو مجلس إدارة النادي الأسبق والذي وافته المنية صباح اليوم.

ويعد مجاهد من رموز الزمالك في الكرة الطائرة لاعبا ومدربا و في المناصب الإدارية بالنادي حيث تقلد عضوية المجلس في أكثر من دورة، تغمد الله فقيد الرياضة المصرية بواسع رحمته ومغفرته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى تلقى عمر السعيد مهاجم الزمالك عرضا شفويا من ناديه السابق وادى دجلة للعودة اليه في الموسم المقبل في ظل أيضا ابتعاده عن المشاركة مع الزمالك، ولا يزال اللاعب يدرس العرض انتظارا لموقف الزمالك في نهاية الموسم سواء ببقاءه او الموافقة علي رحيله الي وادي جلة.

واستقرت إدارة الكرة في نادى الزمالك على تسويق الثلاثي كريم بامبو ومحمد عنتر وعمر السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بناءا علي قرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق والذي أكد لادارة الكرة ان الثلاثي أصبحوا خارج حساباته في الفترة المقبلة، ومن الأفضل تسويقهم والتعاقد مع لاعبين جدد للاستفادة من مكانهم في قائمة الفريق للموسم المقبل، ومنح كارتيرون الضوء الأخضر لادارة الكرة لتسويق الثلاثي.



