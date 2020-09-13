اتحاد الكرة يقرر إقامة مباريات الأسابيع الـ3 الأخيرة في توقيت واحد

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة مباريات الأسابيع الثلاثة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز في توقيت واحد إعمالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية وتحديدا التي تنافس على الهبوط و الأندية التي تنافس على المربع الذهبي ، بعد أن أقترب النادي الأهلي من حسم لقب الدوري ويحتاج لـ3 نقاط للتتويج باللقب في مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندري بالجولة الـ27 للدوري.

أرسلت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، جدول مباريات الدورى إلى الجهات الأمنية للموافقة عليها قبل اعلانها، لاسيما بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية، وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد وملاعب مباريات الدورى العام حتى الأسبوع الـ27 بالدورى انتظارا لقرارات الكاف على أن يتم اعلان مواعيد المباريات القادمة من عمر الدورى خلال الـ48 ساعة المقبل.

فى السياق ذاته، كشف مصدر باللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التي عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بأحد الفنادق قبل اجتماع المكتب التنفيذى للكاف لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا ، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

وأوضح المصدر أن اللجنة أكدت لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية وهو 20 أكتوبر.

المصدر شدد على أن اللجنة أكدت أن قرار الكاف سيجعل الاتحاد يستغل فترة سبتمبر وبداية أكتوبر ويقيم باقي مباريات الدورى فى الموعد المحدد ليتم إرسال أسماء المشاركين قاريا قبل نهاية الموعد المحدد في 20 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقي تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائي دورى الأبطال يومي 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومي 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائي يوم 6رنوفمبر المقبل.

وفي المقابل ستجرى مباريات نصف نهائي الكونفدرالية يوم 19 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 26 من نفس الشهر.

على صعيد متصل، أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات، أن الدوري الممتاز للكرة النسائية سيستأنف فى 2 أكتوبر القادم، مؤكدة أن دورى كرة الصالات سيستأنف أيضا في أول أكتوبر .

وقالت عبد الحق إنه يتم إعداد جدول لإجراء مسحات لأعضاء الفرق المشاركة في دوري الكرة النسائية والصالات من أجل الاطمئنان على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا قبل بدء الدورى وسينتهى خلال شهر .

يذكر أن دوري الكرة النسائية يتبقي له خمس أسابيع ويتصدر قمة الدوري نادي وادي دجلة برصيد 29 نقطة ويأتي كفر سعد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ، بينما يتبقي لدوري كرة الصالات أربع اسابيع ومباراتي قبل النهائي ومباراة النهائي ويتصدر مصر المقاصة القمة برصيد 32 نقطة ويأتي الاعلاميين في المركز الثاني ب29 نقطة وميت عقبه في المركز الثالث ب 29 نقطة ويحتل المنيا المركز الرابع ب 23 نقطة متساويا في الرصيد مع البنك الاهلي صاحب المركز الخامس .

