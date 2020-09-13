هالة فاخر تكشف تفاصيل دورها مع يحيى الفخرانى فى "نجيب زاهى ذركش"

قالت النجمة هالة فاخر لـ"اليوم السابع" إنها تشارك فى مسلسل "نجيب زاهى ذركش" بطولة النجم يحيى الفخرانى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها ستظهر كضيفة شرف وتجسد شخصية زوجة النجم يحيى الفخرانى فى المسلسل بحلقة واحدة فقط، الذى تقوم على إنتاجه شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شادى الفخرانى.

وفى السياق ذاته، يجرى حالياً المخرج شادى الفخرانى معاينة أماكن التصوير، وترشيح باقى الممثلين من أجل تصوير المسلسل، الذى يعد التعاون الرابع سوياً بعدما قدما مسلسلات "ونوس" عام 2016، ومسلسل دهشة عام 2014، ومسلسل الخواجة عبد القادر عام 2012.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحاً كبيراً، اضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

وكان آخر مسلسلات يحيى الفخرانى "بالحجم العائلى" فى رمضان 2018، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل فى أولى تجاربها بالتليفزيون، وبطولة يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، يسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هشام وآخرين.

