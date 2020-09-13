قصة هدف.. الراحل محمد عبد الوهاب يمتع في تصفيات كأس العالم

نجح الراحل محمد عبد الوهاب نجم الأهلى والمنتخب السابق في تسجيل هدفاً رائعاً للفراعنة فى شباك منتخب السودان بتصفيات كأس العالم 2006، ليسجل أول هدف رسمي له مع المنتخب في أول مباراة دولية له مع الفراعنة، واستهل المنتخب المصري مشواره بنجاح في وقتها عندما اكتسح مضيفه السوداني 3-صفر أمام 20 الف متفرج في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة الثالثة المؤهلة الى نهائيات كأس الامم الافريقية 2006 في مصر ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام ذاته في المانيا، وهو الفوز الاول لمصر في اول مباراة رسمية لها بقيادة مدربه الجديد في وقتها الايطالي ماركو تارديللي.

محمد عبد الوهاب ولد فى سنورس بالفيوم فى الأول من أكتوبر 1983، وقبل أن يتم عامه الثامن عشر كان يلعب للفريق الأول بنادى الألمونيوم فى نجع حمادى، موهبته أجبرت مدرب منتخب الشباب حسن شحاتة على ضمه لصفوف الفريق الذى توج بلقب كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا فاسو 2003، ثم بلغ دور الـ16 فى كأس العالم للشباب بالإمارات فى العام ذاته.

لم يعد عبد الوهاب من الإمارات بعد أن التقطته أعين نادى الظفرة، الذى وجد فيه مشروعا جيدا للمستقبل، لكنه لم يرتد قميص الظفرة أبدا، بعد أن خرج معارا إلى إنبى، ومن بوابة النادى الأهلى دخل عبد الوهاب منتخب مصر مع الإيطالى ماركو تارديللى ليخوض مباراته الدولية الأولى، بل ويسجل فيها هدفه الأول (والأخير) لمصر فى مرمى السودان بتصفيات مونديال 2006.



