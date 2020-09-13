هل سيختار أعضاء الأكاديمية فيلم Ammonite للترشح بجوائز الأوسكار؟

تتألق كيت وينسلت وساويرس رونان فى قصة فيلم رومانسى جديد من إخراج فرانسيس لى، وتم إطلاق فيلم Ammonite الذي طال انتظاره يوم الجمعة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وحظي الفيلم بإشادات ايجابية بمجرد طرحه، وهذا ما أثار تساؤلات هل يستحق الفيلم النظر من أعضاء الأكاديمية للترشح للأوسكار.

والفيلم الذي يعتزم إطلاقه في 13 نوفمبر، تدور أحداثه في إنجلترا في أربعينيات القرن التاسع عشر ويركز على امرأتين من مختلف الأعمار والطبقات الاقتصادية.

وهو مستوحى من حياة الصياد الأحفورى مارى انينج، حيث تذهب مكتشفة حفريات لقضاء فترة نقاهة على سواحل البحر لتقابل فتاة، تنشأ بينهما علاقة غرامية تغير حياتهم للأبد.

وتتصاعد الأحداث وينسب إلى آننج بعض أهم نتائج الحفريات في التاريخ التي تناقض الافتراضات الكتابية السابقة حول كيفية صنع العالم، واكتشاف الهياكل الكاملة للمخلوقات مثل الإكثيوصورات، و Plesiosaurus، و Pterodactylus، وتم تعيينها كأول عضو فخري في متحف مقاطعة دورسيت الجديد، وماتت من سرطان الثدي في عام 1847، حسبما نشر موقع " refinery29".

وفيلم Ammonite، من إخراج فرانسيس لى ، وشارك فى البطولة بجانب كيت وينسليت، فيونا شاو ، وساويرس رونان .

