وفاة الشيخ محمد حسان عن عمر 65 سنة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان إثر إصابته بفيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاته ,وقال الشيخ للتعليق ليثبت أن تلك الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة وأن تلك الشائعات باتت تنتشر كثيرا بالفترة الأخيرة.

واكدد الشيخ ان الشائعات هي غير صحيحة وان الاخبار المتداولة على صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حيث نشر حساب باسم محمود محمد صورا للشيخ مدونا عليها: “من ابتلاءات 2020.. رحمة الله على الشيخ الجليل محمد حسان وأسكنه الله الفردوس الأعلى”.

لاسيما ان ليس المرة الاولى التي تعرض فيها الداعية الإسلامي محمد حسان لمثل تلك الشائعات المغرضة، ففي عام 2018 تعرض الداعية الإسلامي لمثل تلك الشائعات بشكل كبير ما دفعه لنشر فيديو عبر قناة الرحمة الفضائية من داخل مكتبته تحت عنوان “قالوا مات” نافيا صحة تلك الشائعات ذاكرا بعض الأيات القرآنية التي تتحدث عن الموت، ويطمئن محبيه عن استقرار حالته الصحية وفاة الشيخ محمد حسان اليوم السابع

المصدر : https://medadpress.com/?p=1781