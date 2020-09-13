كومان يستهدف ضم محمد صلاح لدعم هجوم برشلونة

كشف سجاك سوارت، أسطورة أياكس أمستردام الهولندى، عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة فى ضم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول إلى صفوف البارسا هذا الصيف، وقال سجاك سوارت وكيل الأعمال الهولندى وأسطورة أياكس السابق فى تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس"، "أعرف أن كومان يريد محمد صلاح، وأعلم أن صلاح يرغب فى الرحيل".

وأضاف سوارت، "لا أستطيع الكشف عن ذلك، ولن أخوض فى أى تفاصيل أخرى، لكن صدقنى فقط أننى أعرف".

وساهم النجم المصرى محمد صلاح فى تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنتهى 2019/2020، لأول مرة منذ 30 عاماً.

وتألق محمد صلاح بشكل لافت فى المباراة الافتتاحية لفريق ليفربول ضد ليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي مساء أمس، السبت، وأحرز "هاتريك" خلال اللقاء الذى انتهى بفوز الريدز 4/3 على ملعب "أنفيلد".

ووصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إلى الهاتريك الثالث له فى الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله ثلاثية، فى شباك ضيفه فريق ليدز يونايتد، فى المباراة التى حسمها الريدز، بنتيجة 4 – 3، والتى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "أنفيلد"، فى الجولة الأولى من الموسم الجديد للبريميرليج، ونجح محمد صلاح، فى تسجيل 3 أهداف "هاتريك"، فى شباك ليدز يونايتد، فى الدقائق 4، 33 و 88 من زمن المباراة، ليقود الريدز، لفوزا ثمينا، فى افتتاح الدوري الإنجليزي، وأصبح محمد صلاح، ثانى أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للهاتريك، فى الدوري الإنجليزي، برصيد 3 مرات، بالتساوى مع النجم الإيفوارى السابق لفريق تشيلسي، ديديه دروجبا، والتوجولى إيمانويل أديبايور، مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق، وسجل الفرعون المصرى الهاتريك الأول فى شباك واتفورد، فى 17 مارس 2018، والثانى فى شباك بورنموث، فى 8 ديسمبر 2018.

بينما يعد المهاجم النيجيرى السابق ياكوبو أيجبينى، أكثر أفريقى تسجيلا للهاتريك، فى البريميرليج، برصيد 4 مرات.

ويعد محمد صلاح، أول لاعب فى ليفربول، يسجل هاتريك فى الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، منذ اللاعب جون ألدريدج، فى مرمى تشارلتون، فى افتتاح موسم 1988 – 1989.

كما سجل محمد صلاح، رقما قياسيا بعد أصبح الفرعون أول لاعب من الريدز يسجل فى أربع مواسم متتالية فى الجولة الافتتاحية، وثانى لاعب فى الدورى الإنجليزي الممتاز بشكل عام يحقق هذا الإنجاز بعد تيدى شيرينجهام الذى حقق هذا السجل بين مواسم 1992/1993 و 1995/1996.

وحصل محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب فى المباراة، بعد المستوى الرائع الذى ظهر عليه خلال اللقاء، بفضل تحركاته الرائعة، ونجاحه فى تسجيل 3 أهداف.

بهذه النتيجة، يحصد ليفربول أول 3 نقاط في مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الذى توج به فى الموسم الأخير 2019-2020 للمرة الأولى منذ 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والتاسعة عشر فى تاريخه.

