الزمالك يتحدى الإنتاج الحربى الليلة لاستعادة الانتصارات وتأجيل تتويج الأهلي

يستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين ، يدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار المحلى بعد التعادل مع سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الإنتاج الحربى بهدفين دون رد من أسوان في نفس الجولة.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للأمال مع سموحة مشددًا على ضرورة تلافى ظاهرة الأخطاء الدفاعية الساذجة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذي حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز ، بحثاً عن إنهاء الموسم في مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد ،ويستعيد الفارس الأبيض جهود لاعبيه أحمد عيد وفرجانى ساسى بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ عودة مسابقة الدوري لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز في 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وحاتم سكر في خط الدفاع، طارق حامد وإسلام جابر وأمامهما مصطفى فتحى وإمام عاشور وأحمد زيزو فى خط الوسط، مصطفى محمد في خط الهجوم".

على الجانب الآخر، يدخل فريق الإنتاج الحربى مباراة الليلة بحثًا عن النقاط الثلاث لإنقاذ العجلات الحربية من دوامة الهبوط لاسيما بعد الخسارة من تماسيح النيل بثنائية على ملعبه، حيث يطمح مختار مختار المدير الفنى للفريق لمواصلة نتائجه الجيدة أمام الفارس الأبيض والتي كان أخرها التعادل السلبى في الدور الأول لدوري هذا الموسم ، ويعول الإنتاج الحربى على خبرة لاعبيه فى انتزاع الثلاث نقاط وعلى رأسهم باسم مرسى وأحمد دويدار وأحمد شديد قناوى وعامر عامر ومحمد رجب ، وتبدو صفوف الفريق مكتملة بدون أية غيابات.

ومنذ عودة مسابقة الدوري من التوقف عانى الإنتاج الحربى من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا حيث خاض الفريق 8 مباريات خسر 5 لقاءات وفاز في مباراتين وتعادل في لقاء وحيد ،حيث تعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق ثم خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف ثم خسر من انبى بهدفين دون رد ثم خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم خسر من الطلائع بهدف دون رد ثم فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف ثم فاز على طنطا بثلاثة أهداف دون رد وأخيراً خسر من أسوان بهدفين دون رد.

ويتصدر باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق قائمة هدافى الإنتاج الحربى هذا الموسم بعد تسجيله 5 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الزمالك مكون من :" عامر عامر ، أحمد شديد قناوي، محمود البدري، محمد بازوكا، علاء سلامة ، إبراهيم عبدالخالق، محمد فييرا، محمد عادل، غنام محمد ، مامادو نياس، محمد رجب".



