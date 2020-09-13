كل أهداف السبت.. هاتريك محمد صلاح فى ليدز وكوكا يتوج بكأس اليونان

شهد أمس السبت، إقامة العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم، والتى حفلت بتسجيل عدد كبير من الأهداف الرائعة التى تستحق المشاهدة، من خلال إقامة مباريات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي والإسباني، وختام منافسات الجولة الـ26 من الدوري المصرى، بعد توقف طويل، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أهداف مباريات السبت، فى ملاعب العالم على النحو التالى:

أهداف مباريات الدوري الإنجليزي



ليفربول 4 - 3 ليدز يونايتد

حقق فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، فوزا قاتلا على ضيفه ليدز يونايتد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، فى المواجهة الماراثونية التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "آنفيلد"، في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الكروى الجديد 2020-2021، حيث شهد اللقاء تألق الفرعون الذى نجح فى تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك".

افتتح محمد صلاح أهداف ليفربول فى البريميرليج هذا الموسم عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة الرابعة من بداية المباراة، قبل أن يدرك جاك هاريسون التعادل لصالح ليدز يونايتد فى الدقيقة 12 من زمن المباراة، ثم سجل فيرجيل فان دايك التقدم من جديد للريدز فى الدقيقة 20 وبعدها بعشرة دقائق أحرز باتريك بامفورد الهدف الثانى والتعادل لصالح الفريق الضيف. وفى الدقيقة 33، نجح النجم المصرى محمد صلاح فى تسجيل ثانى أهدافه الشخصية والثالث لصالح ليفربول عن طريق تسديدة صاروخية رائعة من داخل منطقة الجزاء. وفى الشوط الثانى، نجح ماتيوز كليتش، في تسجيل الهدف الثالث والتعادل لفريق ليدز يونايتد من تسديدة رائعة بالدقيقة 67 من زمن المباراة، وعاد النجم المصرى محمد صلاح من جديد ليسجل ثالث أهداف "هاتريك" والرابع لليفربول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء واحتفل على طريقة مؤمن زكريا.

فولهام 0 - 3 أرسنال

سحق أرسنال نظيره فولهام بثلاثية نظيفة فى المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، والتى أقيمت على ملعب كرافن كوتيج، وشارك بها محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى المحترف ضمن صفوف الجانرز.

وسجل ألكسندر لاكازيت الهدف الأول للجانرز فى الدقيقة التاسعة من المباراة، بينما سجل جابريال بينيلى الهدف الثانى فى الدقيقة 50 وسجل بيير إيمريك أوباميانج الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمر المباراة التى انتهت بفوز أرسنال بثلاثية نظيفة.

كريستال بالاس 1 - 0 ساوثهامبتون

تغلب كريستال بالاس الإنجليزي على ضيفه ساوثهامبتون بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سيلهرست بارك" ضمن منافسات الجولة الأولى للموسم الجديد من الدورى الإنجليزى الممتاز.

هدف المباراة الوحيد أحرزه المهاجم الإيفوارى ويلفريد زاها فى الدقيقة 13 من أحداث اللقاء، بتسدسدة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزار.

وألغت تقنية الفيديو "VAR" حالة طرد على مدافع فريق ساوثهامبتون كايل ووكرز-بيترز فى الدقيقة 49.

وست هام 0 - 2 نيوكاسل يونايتد

حقق فريق نيوكاسل يونايتد، فوزا ثمينا، على مضيفه فريق وست هام يونايتد، بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب "الاولمبى"، فى لندن، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدورى الإنجليزي "بريميرليج، وجاءت أهداف المباراة فى الشوط الثانى، افتتح كالون ويلسون، القادم من فريق بورنموث، التهديف فى الدقيقة 56، وأضاف جيف هيندريك، الهدف الثانى، فى الدقيقة 87، من زمن اللقاء.





أهداف نهائي كأس اليونان



أولمبياكوس 1 - 0 أيك أثينا

توج المهاجم المصرى أحمد حسن كوكا، مع فريقه أولمبياكوس، بكأس اليونان، للمرة الـ28 فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره فريق أيط أثينا، بهدف نظيف، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب " أثينا الأولمبي"، ولم يشارك أحمد حسن كوكا، فى المباراة، وظل على مقاعد البدلاء، وسجل هدف فوز أولمبياكوس، اللاعب لازار رانديلوفيتش، فى الدقيقة العاشرة من زمن المباراة، من تسديدة زاحفة، سكنت على يمين حارس فريق أيك أثينا، وأهدر المهاجم المغربى يوسف العربي، ركلة جزاء لفريق أولمبياكوس، فى الدقيقة 56 من زمن اللقاء.

أهداف المباريات الودية



برشلونة 3 - 1 خمناستيكا

تغلب برشلونة، على نظيره فريق، خيمناستيكا، من دورى الدرجة الثالثة فى إسبانيا، بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين، مساء السبت، ضمن استعدادات الفريق الكتالونى، لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني "الليجا"، الذى بدأ أمس، وافتتح النجم الفرنسي عثمان ديمبلى، التسجيل لفريق برشلونة، بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، وأضاف مواطنه النجم أنطوان جريزمان، الهدف الثانى، فى الدقيقة 17، عن طريق ركلة جزاء.

وسجل خافى بونيلا، هدف فريق خيمناستيكا، فى الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى، أضاف النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، العائد من الإعارة لصفوف فريق بايرن ميونخ، ثالث أهداف البارسا، فى الدقيقة 51 من المباراة، عن طريق ركلة جزاء.

ميلان 3 - 1 بريشيا



تغلب فريق ميلان، على نظيره بريشيا، من الدرجة الثانية، بنتيجة 3 – 1، فى المباراة الودية، التى جمعت الفريقين مساء السبت، فى إطار الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، وأنهى ميلان، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بهدف نظيف، سجله الإيفوارى فرانك كيسي، فى الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وفى الشوط الثانى، أضاف لورينزو كولومبو، هدف الروسونيرى الثانى، فى الدقيقة 49، وعزز الإسباني صامويل كاستييخو، من تقدم الفريق اللومباردى، بتسجيله الهدف الثالث، فى الدقيقة 61، وسجل أندريا جيتزى، هدف فريق بريشيا الوحيد، فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

أهداف مباريات الدوري الإسباني



غرناطة 2 - 0 أتلتيك بلباو

أهداف مباريات الدوري المصرى



إنبى 2 - 1 وادى دجلة

خطف فريق إنبى ثلاث نقاط غالية بالفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت ضمن فاعليات الجولة السادسة والعشرين للدورى ، تقدم عمر سافيولا للمارد البترولى في الدقيقة 15 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء مباشرة في مرمى الفريق الدجلاوى ، بعدها بدقيقتين استطاع أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة من إدراك هدف التعادل لفريقه ، وفى الدقيقة 85 استطاع محمد شريف خطف إحدى الكرات من مدافع وادى دجلة وأودعها المرمى بسهولة>