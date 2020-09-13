شوبير يطالب الجبلاية بتسليم درع الدورى للأهلى في الملعب

طالب الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مسئولى اللجنة الخماسية بتسليم المارد الأحمر درع الدورى فى الملعب بدلا من حفلات الفنادق. وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إحقاقاً للحق اتحاد الكرة أقام حفلة جميلة للأهلى بأحد الفنادق لتسليمه درع الدورى، بعد ما كانت المواسم السابقة عبارة عن معاقبة البطل وتهنئة صامتة دون أى معنى، ولكن نريد الأفضل دائماً ما المانع أن يبادر مسئولو اللجنة الخماسية ويقوموا بتسليم الأهلى الدرع فى الملعب".

وأضاف شوبير، "إحنا بس اللى فى العالم كله اللى بنسلم الدروع والكؤوس فى الغرف المغلقة، كل العالم يمنح البطل تكريمه فى الملعب، بلاش مباراة الاتحاد السكندرى عشان فيها إمكانية ولم يحسم الدرع بشكل رسمى، نشوف المباراة التى تليها أو من تليها، المهم أن يكون تكريم البطل فى أرض الملعب وليس فى فندق ."

وتابع نائب رئيس الجبلاية السابق، "فى اتحاد الكرة بيقولوا إن اللائحة تنص على أن يسلم بطل الموسم الماضى الدرع قبل 15 يوماً من نهاية المسابقة، وبعدها يتم تسليمه للفائز هذا الموسم بالبطولة، لا أرى مشكلة خاصة أن الأهلى هو الفائز فى الحالتين ولن يمانع أن يسلم الدرع بكره أو انهارده بس نغير الطريقة ونفكر فى الأفضل".

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى فى الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة كما أنها تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدورى قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين

وبات النادى الأهلى على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلى أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجى وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدورى رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدورى الممتاز.

ونجحت "صواريخ" الأهلى فى ضرب معقل الإسماعيلي، شارك الأهلى فى جميع مواسم مسابقة الدورى منذ انطلاقها قبل 72 عاما ونجح فى التتويج باللقب 41 مرة، ويتربع حاليا على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 71 نقطة بعدما خاض 26 مباراة حقق الفوز فى 23 لقاء وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة وكانت أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما سجل لاعبوه 63 هدفاً وتلقت شباكه ثمانية أهداف كأقوى دفاع وهجوم فى المسابقة.

الاهلى لعب طوال تاريخه فى الدورى 1611 مباراة فاز فى 1090 وتعادل فى 352 وخسر 169 مباراة وسجل لاعبوه 2866 هدفا وتلقت شباكه 998 هدفا وحصد 3115 نقطة.

منذ عودة مسابقة الدورى من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الاهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

