ترامب: بايدن لا يستطيع قيادة أمريكا ويراها أمة شريرة مصيرها الهلاك واليأس

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن منافسه فى الانتخابات جو بايدن لا يستطيع أن يقود بلادهم لعدم ايمانه بقدراتها واعتبارها أمة شريرة مصيرها الهلاك، وغرد ترامب عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "لا يستطيع جو بايدن أن يقود بلادنا، لأنه لا يؤمن ببلدنا. فى مؤتمر بايدن، شجبوا أمريكا باعتبارها أمة شريرة خاطئة مصيرها الهلاك واليأس".



ترامب على تويتر

وأضاف ترامب، فى رسالته على "تويتر"، بعد مؤتمره فى ولاية نيفادا "أنا أترشح لإعادة انتخابى لجلب الرخاء إلى ولاية نيفادا، ووضع المجرمين العنيفين خلف القضبان، ولضمان أن المستقبل سيكون لأمريكا وليس الصين. إذا فزنا، فستفوز أمريكا! إذا فاز بايدن، فستفوز الصين. إذا فاز بايدن، سينتصر المشاغبون والفوضويون ومشاعل النار".

وحشد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنصاره فى ولاية نيفادا، فى محاولة لتعبئة الدعم فى ولاية تظهر استطلاعات الرأى تقدم منافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بها.

وتحدث ترامب لحشد ضم آلافا فى مطار خارج رينو حيث وقف الناس متقاربين وفى حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى البقاء فى السلطة 12 عاما على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكى أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال ترامب "سنفوز بأربع سنوات أخرى فى البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض ، صحيح ، لأننا على الأرجح ، بناء على الطريقة التى عوملنا بها ، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك".

واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة "تزوير" الانتخابات التى ستجرى فى الثالث من نوفمبر وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية.

