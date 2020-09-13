ضبط لص سرق خزينة من سوبر ماركت بالاسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط لص سرق خزينة من سوبر ماركت في الإسكندرية، حيث تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية بلاغاً من "مالك سوبر ماركت كائن بدائرة القسم" بإكتشافه سرقة خزينة حديدية "صغيرة الحجم" من داخل السوبر ماركت ملكه تحوى "مبلغ مالى - كمية من السجائر" .

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء محمد عبد الوهاب، توصلت تحرياته إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل له معلومات جنائية".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفر إحداها عن ضبطه ، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف بإرتكابه الواقعة وقرر بتمكنه من الدلوف لداخل السوبر ماركت عقب غلقه والإستيلاء على الخزينة والخروج بها ، وقاما بإستقلال دراجة نارية "تروسيكل - بدون لوحات معدنية" وتوجه عقب ذلك إلى منزله وتمكنه من كسر باب الخزينة وفتحها والإستيلاء من داخلها على "مبلغ 55 ألف جنيه - كمية من السجائر" والتخلص من الخزينة بإلقائها بمنطقة الملاحات بدائرة القسم وتم بإرشاده ضبط (المسروقات - الدراجة النارية - الأدوات المستخدمة فى فتح الخزينة)، فوجه اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسكندرية باتخاذ الإجراءات القانونية.



