اتحاد الكرة يسلم درع الدورى للأهلي فى المباراة الأخيرة أو باحتفالية خاصة

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه فى حال حسم النادى الأهلي لقب الدورى فى مباراته غداً أمام الاتحاد السكندرى بالجولة الـ 27 للدورى سيتم تسليم الأهلي درع البطولة فى آخر مباراة على ملعب الأهلي، كما هو الحال بمعظم المسابقات، أو تسليمه الدرع فى احتفالية خاصة من قبل الجبلاية والشركة الراعية، كما حدث الموسم الماضى.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الإنتاج الحربى في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة تحظى بترقب جماهير الأهلى لاسيما أن خسارة الفارس الأبيض أو تعادله أمام الإنتاج الحربى الليلة يُعنى إعلان المارد الأحمر بطلا للدوري قبل مباراته مع زعيم الثغر غداً الاثنين.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ، علماً بأنه سيتم خصم ثلاثة نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

في المقابل الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وفى سياق مختلف، طالبت لجنة المسابقات باتحاد الكرة من المديرين الفنيين ارتداء ألوان القميص مغايرة عن لون التيشترتات التي يرتديها اللاعبون خلال مباريات الدورى الجارية، خاصة أنه من لوائح المسابقات فى الموسم الجاري 2019/2020 .