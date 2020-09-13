أيمن يونس يتغنى بأهداف محمد صلاح فى افتتاح الدورى الإنجليزى

تغنى أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق بأهداف وتصرفات محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزى بعد تسجيله هاتريك ودعمه لمؤمن زكريا نجم الاهلى فى محنته، وقال أيمن يونس فى برنامجه الفيلسوف عبر أذاعة أون سبورت إف إم :" تحس أن محمد صلاح أكلة حلوة مش عايز تخلصها، لاعب ممتع فى لحظة يسعد ملايين، بيلعب السهل الممتنع ،تشعر أنه اللاعب الوحيد المحتفظ بتركيزه فى ليفربول، أول مباراة فى الموسم ويدخل بنسبة تركيز تعادل 80%"

ويضيف أيمن يونس :"لحد دلوقتى مش مستوعب قصة شعر صلاح الجديدة بس وشها حلو عليه ، أنا لسه متعود عليه بقصة شعره القديمة ، صلاح عمل لقطة قلبت انجلترا كلها على مؤمن زكريا ، احتفل بطريقته وجعل العالم كله يدعمه ويسانده فى محنته ، مؤمن يناضل من أجل الحياة وليس من أجل العودة لممارسة الكرة ، فلازم كل أصدقائه ومحبيه وجمهوره يساندوه حتى يعبر هذه الازمة".

واحتفلت الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم، الأحد، بالدولى المصري محمد صلاح بعد الهاتريك الرائع الذى أحرزه خلال مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد والتى انتهت بفوز الأول بنتيجة 4-3 فى افتتاح مشواره الدوري الإنجليزي أمس، السبت، على ملعب "آنفيلد".

ونشرت صحيفة "ديلي ستار" صورة للنجم المصرى محمد صلاح وهو يحتفل بهدفه الرابع من ركلة الجزاء على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلى تضامناً معه لمعاناته من التصلب الجانبى الضمورى وكتبت، "ها نحن ذا، ثلاثية صلاح تنقذ كلوب وزملاءه من الإحراج".

وسجل محمد صلاح أول ثلاثية له فى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، واعتلى قائمة الهدافين مبكراً مع أول جولة بالمسابقة.

